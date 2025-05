Convention de Jonglerie Nancy La Bibasse – Nancy, 28 mai 2025 07:00, Nancy.

Meurthe-et-Moselle

Convention de Jonglerie Nancy La Bibasse 12 rue de Fontenoy Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-28

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-05-28

11ème édition de la convention de jonglerie de Nancy La Bibasse.

Festival de la jongle sous toutes ses formes spectacle en rue et sous chapiteau, workshops et ateliers d’initiation, scènes ouvertes, concerts, galas, parade, jeux de la jongle…

Camping, Chill, Espace jongle 24h/24h, buvette, petite resto, croques, frites, pizzas et flams au feu de bois, cantine…

Stands sur site Elisa et sa sérigraphie artisanale Asoa, Nikito et ses bâtons, Gilles de la Tournette expo inventions et autres curiosités, Carole Tif’N Roll coiffure, Mich et ses gros badges…

Programme détaillé sur le site internet.Tout public

40 .

12 rue de Fontenoy

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 80 52 contact@mjc3maisons.fr

English :

11th edition of Nancy’s juggling convention La Bibasse.

Festival of juggling in all its forms: street and tent shows, workshops and introductory workshops, open stages, concerts, galas, parades, juggling games…

Camping, Chill, 24-hour juggling area, refreshment bar, small restaurant, croques, French fries, wood-fired pizzas and flams, canteen…

On-site stalls: Elisa and her handmade Asoa silkscreen, Nikito and his sticks, Gilles de la Tournette expo inventions and other curiosities, Carole Tif’N Roll coiffure, Mich and his big badges…

Detailed program on the website.

German :

11. Ausgabe der Jonglierconvention La Bibasse in Nancy.

Festival des Jonglierens in all seinen Formen: Aufführungen auf der Straße und im Zelt, Workshops und Einführungsworkshops, offene Bühnen, Konzerte, Galas, Paraden, Jonglierspiele…

Camping, Chill, Espace jongle 24h/24h, Getränkestand, kleines Restaurant, Croques, Pommes, Pizzas und Flams aus dem Holzofen, Kantine…

Stände vor Ort: Elisa und ihr handgemachter Siebdruck Asoa, Nikito und seine Stöcke, Gilles de la Tournette expo inventions et autres curiosités, Carole Tif’N Roll coiffure, Mich und seine großen Buttons…

Detailliertes Programm auf der Website.

Italiano :

11a edizione del convegno di giocoleria di Nancy La Bibasse.

Festival della giocoleria in tutte le sue forme: spettacoli di strada e big top, workshop e laboratori introduttivi, palcoscenici aperti, concerti, serate di gala, sfilate, giochi di prestigio…

Campeggio, area chill out, area giocoleria 24 ore su 24, bar, piccolo ristorante, croques, patatine fritte, pizze e fiammiferi cotti a legna, mensa…

Stand in loco: Elisa e le sue serigrafie artigianali Asoa, Nikito e i suoi bastoni, Gilles de la Tournette espone invenzioni e altre curiosità, Carole Tif’N Roll coiffure, Mich e i suoi grandi badge…

Programma dettagliato sul sito web.

Espanol :

11ª edición de la convención de malabaristas de Nancy La Bibasse.

Festival de malabares en todas sus formas: espectáculos de calle y de carpa, talleres y cursillos de iniciación, escenarios abiertos, conciertos, galas, desfiles, juegos malabares…

Camping, zona chill out, zona de malabares 24 horas, bar de refrescos, pequeño restaurante, croques, patatas fritas, pizzas a la leña y flambeados, cantina…

Puestos in situ: Elisa y su serigrafía artesanal Asoa, Nikito y sus palos, Gilles de la Tournette expo inventos y otras curiosidades, Carole Tif’N Roll coiffure, Mich y sus grandes chapas…

Programa detallado en el sitio web.

L’événement Convention de Jonglerie Nancy La Bibasse Nancy a été mis à jour le 2025-05-18 par DESTINATION NANCY