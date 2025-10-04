Convention de tatouage Palais ducal Nevers
Convention de tatouage Palais ducal Nevers samedi 4 octobre 2025.
Convention de tatouage
Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de ville Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Première convention du tatouage au Palais ducal à NEVERS.
Rendez vous tout le weekend du 4 et 5 octobre.
Entrée libre de de 10h à 18h.
Concerts jusqu’à 22h sur l’esplanade le samedi.
L’accès à la convention et aux concerts est libre et gratuit, sans réservation nécessaire.
Pour contacter l’organisateur, il suffit de nous contacter via Facebook « Tatouage au Palais Ducal » ou sur Instagram @tatouage_au_palais_ducal .
Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté tatouageaupalaisducal@gmail.com
English : Convention de tatouage
German : Convention de tatouage
Italiano :
Espanol :
L’événement Convention de tatouage Nevers a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Nevers