Convention de tatouage Palais ducal Nevers

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de ville Nevers Nièvre

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-04

Première convention du tatouage au Palais ducal à NEVERS.

Rendez vous tout le weekend du 4 et 5 octobre.

Entrée libre de de 10h à 18h.

Concerts jusqu’à 22h sur l’esplanade le samedi.

L’accès à la convention et aux concerts est libre et gratuit, sans réservation nécessaire.

Pour contacter l’organisateur, il suffit de nous contacter via Facebook « Tatouage au Palais Ducal » ou sur Instagram @tatouage_au_palais_ducal .

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté tatouageaupalaisducal@gmail.com

