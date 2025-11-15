Convention de Tatouage Verdun Parc de Londres Verdun
Convention de Tatouage Verdun
Parc de Londres 1 Rue du 8 Mai 1945 Verdun Meuse
Convention de tatouage a verdun , du 15 au 16 novembre 2025Tout public
Parc de Londres 1 Rue du 8 Mai 1945 Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 7 82 67 38 06
English :
Tattoo convention in verdun, november 15-16, 2025
German :
Tattoo Convention in Verdun , vom 15. bis 16. November 2025
Italiano :
Convenzione sui tatuaggi a verdun, dal 15 al 16 novembre 2025
Espanol :
Convención de tatuajes en verdun, del 15 al 16 de noviembre de 2025
