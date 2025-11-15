Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Convention de Tatouage Verdun Parc de Londres Verdun

Convention de Tatouage Verdun

Convention de Tatouage Verdun Parc de Londres Verdun samedi 15 novembre 2025.

Convention de Tatouage Verdun

Parc de Londres 1 Rue du 8 Mai 1945 Verdun Meuse

Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 19:00:00

Date(s) :
2025-11-15

Convention de tatouage a verdun , du 15 au 16 novembre 2025Tout public
6  .

Parc de Londres 1 Rue du 8 Mai 1945 Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 7 82 67 38 06 

English :

Tattoo convention in verdun, november 15-16, 2025

German :

Tattoo Convention in Verdun , vom 15. bis 16. November 2025

Italiano :

Convenzione sui tatuaggi a verdun, dal 15 al 16 novembre 2025

Espanol :

Convención de tatuajes en verdun, del 15 al 16 de noviembre de 2025

L’événement Convention de Tatouage Verdun Verdun a été mis à jour le 2025-10-10 par OT GRAND VERDUN