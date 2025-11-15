Convention de Tatouage Verdun Parc de Londres Verdun

Convention de Tatouage Verdun

Parc de Londres 1 Rue du 8 Mai 1945 Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 19:00:00

2025-11-15

Convention de tatouage a verdun , du 15 au 16 novembre 2025Tout public

Parc de Londres 1 Rue du 8 Mai 1945 Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 7 82 67 38 06

English :

Tattoo convention in verdun, november 15-16, 2025

German :

Tattoo Convention in Verdun , vom 15. bis 16. November 2025

Italiano :

Convenzione sui tatuaggi a verdun, dal 15 al 16 novembre 2025

Espanol :

Convención de tatuajes en verdun, del 15 al 16 de noviembre de 2025

