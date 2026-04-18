CONVENTION DES LABELS INDÉPENDANTS Le Point Ephémère Paris

Comme vous – et même si on conçoit l’importance d’en parler – on en a un peu assez d’entendre parler du quatuor « streaming – plateformes – algorithmes- IA ». Du coup, à l’heure où le monde de la musique devient de plus en plus concurrentiel, on est très heureux de vous inviter à la neuvième édition de la Convention des Labels Indépendants.

Le 18 avril prochain, Point Éphémère vrombira à nouveau au son du collectif, du groupe, de celles et ceux qui produisent, ensemble ou dans leur coin, la musique d’aujourd’hui et de demain. Au programme de la journée puis de la soirée : une vingtaine de stands de labels, une flopée de concerts et de DJ sets. Le tout en entrée libre, évidemment !

Et merci beaucoup à @guillaumeberneau pour ce visuel en rouge et or du plus bel effet ⚽️

Les détails de la programmation arrivent vite ⏳

En partenariat avec la @sppf_les_labels_independants et @brasseriemeteor

Le 18 avril prochain, Point Éphémère vrombira à nouveau au son du collectif, du groupe, de celles et ceux qui produisent, ensemble ou dans leur coin, la musique d’aujourd’hui et de demain.

Le samedi 18 avril 2026

de 14h00 à 03h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-19T06:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T03:00:00+02:00

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)

Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)

Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.pointephemere.org/event/convention-des-labels-independants2026



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