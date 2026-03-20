Convention du disque Salle polyvalente Gisors
Convention du disque Salle polyvalente Gisors dimanche 19 avril 2026.
Convention du disque
Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
13ème édition .
Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 85 73 11 61
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English : Convention du disque
L’événement Convention du disque Gisors a été mis à jour le 2026-03-20 par Vexin Normand Tourisme