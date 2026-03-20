Convention du disque Salle polyvalente Gisors

Convention du disque Salle polyvalente Gisors dimanche 19 avril 2026.

Convention du disque

Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :
2026-04-19

13ème édition   .

Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 6 85 73 11 61 

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English : Convention du disque

L’événement Convention du disque Gisors a été mis à jour le 2026-03-20 par Vexin Normand Tourisme

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