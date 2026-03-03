Convention du disque Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Convention du disque

Dimanche 12 avril 2026 de 10h à 18h. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

2026-04-12

Dimanche 12 avril 2026, l’Espace Charles Trenet accueille la 6° Convention du Disque de Salon-de-Provence.

En ce dimanche ensoleillé, venez flâner dans ses allées bien achalandées, au cœur du centre-ville, entre passionnés de culture musicale.



Au menu de cette édition, des dizaines de milliers de 45T, 33T, CD, DVD, accessoires et produits dérivés présentés par de nombreux exposants, professionnels, particuliers et associatifs dans une ambiance familiale.

Rock, pop, punk, métal, soul, funk, hip-hop, world, jazz, électro… tous les courants musicaux seront représentés.



DJs et playlists assureront l’ambiance sonore tout en quiétude.



Sur place, vous pourrez vous délecter des délicieuses bières bio de la Brasserie Artisanale Arlésienne et grignoter sur le pouce au snack.

https://www.facebook.com/brasserieartisanalearlesienne



Entrée 3 €, gratuite pour les -16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.



Renseignements et inscriptions exposants communication@kickingmusic.fr .

Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 96 79 54 admin@kickingmusic.fr

English :

On Sunday April 12, 2026, the Espace Charles Trenet hosts the 6th Salon-de-Provence Record Convention.

