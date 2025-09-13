Convention du tatouage Salle Bastard Barsac
Convention du tatouage Salle Bastard Barsac samedi 13 septembre 2025.
Convention du tatouage
Salle Bastard 2 Rue du Stade Barsac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13 2025-09-14
Avec liberty tattoo à la salle Bastard
Tatouages et piercing sur place.
Concert samedi à 19h avec le groupe Dez’n Volt
Nombreux autres stands.
Concours de tatouage, fait sur place avec remise des prix à 17h30 le dimanche.
Restauration sur place .
Salle Bastard 2 Rue du Stade Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 14 16 60
English : Convention du tatouage
German : Convention du tatouage
Italiano :
Espanol : Convention du tatouage
L’événement Convention du tatouage Barsac a été mis à jour le 2025-08-24 par La Gironde du Sud