Convention du tatouage Salle Bastard Barsac

Salle Bastard 2 Rue du Stade Barsac Gironde

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13 2025-09-14

Avec liberty tattoo à la salle Bastard

Tatouages et piercing sur place.

Concert samedi à 19h avec le groupe Dez’n Volt

Nombreux autres stands.

Concours de tatouage, fait sur place avec remise des prix à 17h30 le dimanche.

Restauration sur place .

Salle Bastard 2 Rue du Stade Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 14 16 60

