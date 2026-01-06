Convention Générations Star Wars & SF Espace Chambon Cusset

Convention Générations Star Wars & SF

Ils sont de retour pour une 27e édition… La plus ancienne convention dédiée à la saga Star Wars en France, qui réunit plus de 10 000 visiteurs chaque année, revient à Cusset les 2 et 3 mai 2026.

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@genstarwars.com

English :

They’re back for their 27th edition? France’s longest-running convention dedicated to the Star Wars saga, which attracts over 10,000 visitors every year, returns to Cusset on May 2-3, 2026.

