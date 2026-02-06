Convention International de tatouage Valexpo Oyonnax
Convention International de tatouage Valexpo Oyonnax samedi 14 mars 2026.
Convention International de tatouage
Valexpo 88 cours de Verdun Oyonnax Ain
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-15
2026-03-14
Artistes tatoueurs, univers tattoo et ambiance unique vous attendent pour un événement incontournable dédié à l’art corporel !
Valexpo 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 77 35 96 valexpo@oyonnax.fr
English :
Tattoo show
L’événement Convention International de tatouage Oyonnax a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme du Haut-Bugey