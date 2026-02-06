Convention International de tatouage Valexpo Oyonnax

Convention International de tatouage

Valexpo 88 cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-14

Artistes tatoueurs, univers tattoo et ambiance unique vous attendent pour un événement incontournable dédié à l’art corporel !

.

Valexpo 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 77 35 96 valexpo@oyonnax.fr

English :

Tattoo show

