Convention Japan Paradise Champagnole !
L’Oppidum Champagnole Jura
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24 19:00:00
2026-01-24 2026-01-25
Des fans de manga et de pop culture qui se réunissent pour votre plus grand plaisir.
Pour cette première édition à Champagnole, nous vous proposons un contenu digne de ce nom avec notamment
– des stands de qualité
– des animations qui sauront plaire aux petits et aux grands
– des invités à ne pas louper
Et bien d’autres choses …
Suivez nous pour plus de détails.
Accès privilégié à 9h30 pour les pass pré-vente.
Venez plonger dans vos univers favoris, manga et pop culture, d’hier et d’aujourd’hui. .
L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : Convention Japan Paradise Champagnole !
German : Convention Japan Paradise Champagnole !
Italiano :
Espanol :
