Convention Japan Paradise Champagnole !

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 19:00:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25

Des fans de manga et de pop culture qui se réunissent pour votre plus grand plaisir.

Pour cette première édition à Champagnole, nous vous proposons un contenu digne de ce nom avec notamment

– des stands de qualité

– des animations qui sauront plaire aux petits et aux grands

– des invités à ne pas louper

Et bien d’autres choses …

Suivez nous pour plus de détails.

Accès privilégié à 9h30 pour les pass pré-vente.

Venez plonger dans vos univers favoris, manga et pop culture, d’hier et d’aujourd’hui. .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

