Les Joutes du Téméraire, c’est une convention Lorraine qui à lieu à Nancy chaque année depuis 1988 la rencontre entre le Jeu & l’Imaginaire. Pour la 35ème édition des Joutes du Téméraire, le thème est Au coeur de la nature .

De nombreux tournois seront au cœur de l’événement jeux de rôles, wargames, jeux de plateau et de société ou encore jeux de cartes à collectionner. Animations, jeux libres, conférences, démonstrations et initiations seront également au programme.

A l’occasion du marrainage de Kax créatrice passionnée et voix incontournable de la scène ludique de nombreuses rencontres et animations seront organisées durant le weekend.Tout public

Salle des Fêtes de Gentilly 5001F Avenue du Rhin Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 67 86 04 41

English :

The Joutes du Téméraire is a Lorraine convention that has been held in Nancy every year since 1988: a meeting of the Game and the Imaginary. For the 35th Joutes du Téméraire, the theme is In the heart of nature .

Numerous tournaments will be at the heart of the event: role-playing games, wargames, board games and collectible card games. Animations, free games, conferences, demonstrations and initiations will also be on the program.

To mark the sponsorship of Kax a passionate creator and leading voice on the gaming scene numerous meetings and events will be organized over the weekend.

