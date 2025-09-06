Convention manga et pop culture Japan Paradise rue du 11 novembre 1918 Saint-Dié-des-Vosges
Convention manga et pop culture Japan Paradise rue du 11 novembre 1918 Saint-Dié-des-Vosges samedi 6 septembre 2025.
Convention manga et pop culture Japan Paradise
rue du 11 novembre 1918 Espace François Mitterand Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Début : Samedi Samedi 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
2025-09-06
Venez plonger dans l’univers manga et pop culture avec des stands, des animations et des invités à ne pas louper !Tout public
rue du 11 novembre 1918 Espace François Mitterand Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 52 66 66 contact@ville-saintdie.fr
English :
Come and immerse yourself in the world of manga and pop culture, with stands, events and guests not to be missed!
German :
Tauchen Sie ein in die Welt der Manga- und Popkultur mit Ständen, Animationen und Gästen, die Sie nicht verpassen sollten!
Italiano :
Venite a immergervi nel mondo dei manga e della cultura pop, con stand, eventi e ospiti da non perdere!
Espanol :
Ven y sumérgete en el mundo del manga y la cultura pop, con stands, eventos e invitados que no te puedes perder
L’événement Convention manga et pop culture Japan Paradise Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-08-29 par OT SAINT DIE DES VOSGES