Convention manga et pop culture Japan Paradise rue du 11 novembre 1918 Saint-Dié-des-Vosges samedi 6 septembre 2025.

Début : Samedi Samedi 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00

Venez plonger dans l’univers manga et pop culture avec des stands, des animations et des invités à ne pas louper !Tout public
rue du 11 novembre 1918 Espace François Mitterand Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 52 66 66  contact@ville-saintdie.fr

English :

Come and immerse yourself in the world of manga and pop culture, with stands, events and guests not to be missed!

German :

Tauchen Sie ein in die Welt der Manga- und Popkultur mit Ständen, Animationen und Gästen, die Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Venite a immergervi nel mondo dei manga e della cultura pop, con stand, eventi e ospiti da non perdere!

Espanol :

Ven y sumérgete en el mundo del manga y la cultura pop, con stands, eventos e invitados que no te puedes perder

