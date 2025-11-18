Convention Mecallians — Normes, innovation, souveraineté : construire la réindustrialisation Maison de la Mécanique Courbevoie

Convention Mecallians — Normes, innovation, souveraineté : construire la réindustrialisation Mardi 18 novembre, 13h30 Maison de la Mécanique Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T13:30:00 – 2025-11-18T17:00:00

Fin : 2025-11-18T13:30:00 – 2025-11-18T17:00:00

Le 18 novembre 2025 de 13h30 à 17h aura lieu la Convention Mecallians « Normes, innovation, souveraineté : construire la réindustrialisation » à Courbevoie.

La réindustrialisation ne se décrète pas, elle se construit. Enjeu stratégique de souveraineté pour la France, la réindustrialisation se réalise à travers un outil de production renouvelé, plus performant, plus sûr et résilient. A ce titre, deux fortes convictions :

Les normes, souvent sous-estimées, sont un levier essentiel pour structurer l’innovation, sécuriser les chaînes de valeur et accélérer le délai de mise sur le marché.

La filière mécanicienne et ses matériaux associés, véritables colonnes vertébrales de toutes les industries réunies, ont un rôle central à jouer dans cette renaissance.

Pour débattre :

Arnaud Montebourg, Entrepreneur et ancien Ministre du Redressement productif et du Numérique

Ulrich Adam, Directeur général d’Orgalim

Jean-Baptiste Gillet, Directeur Industrie de Bureau Veritas France

Chiara Danieli, Directrice générale du Groupe BOUHYER et Vice-Présidente de la FIM

Sami Charfi, Responsable du service réservoir d’Entrepose Contracting, filiale de Vinci Construction

Nathalie Jacquemin, Directrice générale de Pewag

Oriane Chenain, Cheffe de service de la compétitivité, de l’innovation et du développement des entreprises de la DGE

Daniel Richet, Directeur général du Cetim

Yannick Leblanc, Directeur qualité et performance du groupe Monteiro

Cet événement sera suivi d’un cocktail, dès 17h.

Maison de la Mécanique 39 rue Louis Blanc, 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Gambetta Hauts-de-Seine Île-de-France

