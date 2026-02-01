Convention Orléans Tatoo Show Orléans
1 Rue du Président Robert Schuman Orléans Loiret
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
35
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-27 12:00:00
fin : 2026-02-27 22:30:00
2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01
International Tatoo Show
Cette convention internationale de tatouage offre une occasion particulière de mettre en lumière l’art du tatouage auprès du grand public et de valoriser une profession riche en savoir-faire et en excellence.
250 artistes présents, rencontrez les et admirez leurs oeuvres.
Tatouages sur place et concours des plus beaux tatouages réalisés durant la convention.
Marchands, créateurs, food-trucks et concerts seront au rendez-vous ! 35 .
1 Rue du Président Robert Schuman Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire artscorporels@gmail.com
English :
L’événement Convention Orléans Tatoo Show Orléans a été mis à jour le 2026-02-04 par ADRT45