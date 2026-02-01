Convention Orléans Tatoo Show Orléans

Convention Orléans Tatoo Show

International Tatoo Show

Cette convention internationale de tatouage offre une occasion particulière de mettre en lumière l’art du tatouage auprès du grand public et de valoriser une profession riche en savoir-faire et en excellence.

250 artistes présents, rencontrez les et admirez leurs oeuvres.

Tatouages sur place et concours des plus beaux tatouages réalisés durant la convention.

Marchands, créateurs, food-trucks et concerts seront au rendez-vous ! 35 .

1 Rue du Président Robert Schuman Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire artscorporels@gmail.com

