Convention spinatorii Centre des Congrès d’Epinal Épinal

Convention spinatorii

Centre des Congrès d’Epinal 7 avenue de Saint-Dié Épinal Vosges

Début : Samedi Samedi 2026-02-28

fin : 2026-03-01

2026-02-28

Votre nouvelle convention dédiée à la popculture à Epinal !

Spinatorii est la petite soeur de Metztorii plus grande convention du Grand Est dédié à la PopCulture. Cette nouvelle convention Geek, Japanimation, Comics et Manga s’installe à Epinal et vous propose un programme assez similaire à Metztorii jeux vidéo, boutiques, animations, mangas, comics, figurines, découvertes et convivialité !

Place à réserver sur:https://billetterie.spinatorii.fr/Tout public

Centre des Congrès d’Epinal 7 avenue de Saint-Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 72 39 63 15 contact@spinatorii.fr

Your new popculture convention in Epinal!

Spinatorii is the little sister of Metztorii, the biggest PopCulture convention in Eastern France. This new Geek, Japanimation, Comics and Manga convention has set up shop in Epinal, and offers a program quite similar to Metztorii: video games, stores, animations, mangas, comics, figurines, discoveries and conviviality!

Book your place at:https://billetterie.spinatorii.fr/

