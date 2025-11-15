Convention STEP Espace Pierre Talagrand Dole

Convention STEP

Espace Pierre Talagrand 20 place Précipiano Dole Jura

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Début : 2025-11-15 13:30:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

2025-11-15

Bougez, dansez et vibrez lors de notre grande convention STEP !

L’Espace Pierre Talagrand organise le samedi 15 novembre 2025, de 13h30 à 18h, une Convention STEP exceptionnelle !

Venez vivre une après-midi sportive et conviviale autour du step et de la danse, animée par une équipe passionnée.

Cet événement est ouvert à tous venez découvrir une ambiance collective dynamique et motivante.

Une succession de cours variés pour dépenser votre énergie, améliorer votre coordination et vous amuser dans une ambiance collective et bienveillante.

Inscriptions à l’accueil de l’Espace Pierre Talagrand

Les places étant limitées, pensez à réserver dès maintenant !

Pourquoi participer à la Convention STEP ?

Pour profiter d’une expérience sportive unique dans une ambiance festive

Pour développer votre coordination, votre endurance et votre énergie

Pour rencontrer d’autres passionnés de fitness et de danse

Pour passer un moment fun et motivant .

Espace Pierre Talagrand 20 place Précipiano Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 27 01 74 granddoleaquatique@equalia.fr

