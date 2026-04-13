Convergence, des terres vers la mer, Blandouet, La Lucerne-d’Outremer
Convergence, des terres vers la mer, Blandouet, La Lucerne-d’Outremer samedi 2 mai 2026.
Convergence, des terres vers la mer Samedi 2 mai, 10h00 Blandouet Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T13:00:00+02:00
Balade à vélo des terres vers la mer : différents points de départ pour converger vers Jullouville pour un pique-nique partagé sur la plage proche de l’école de voile !
Cyclistes occasionnels et confirmés (enfants accompagnés de + 8 ans).
Départs
10 h – Blandouet , La Lucerne d’Outremer – site « Le Cheval un Guide vers l’Équilibre et la Liberté »
10 h – Ferme du Bois Landelle, Hudimesnil
10 h – Ferme de la Chèvre Rit, la Basle, Granville, via la Rue du Pas à Yquelon (11h15)
11 h 30 – Cité des Sports, av des Amériques, Granville
Arrivée vers 12h – Jullouville – école de voile
La Ville à Vélo offre quelques produits du terroir à grignoter avant le pique-nique tiré du sac par chacun
Retour dans l’après-midi : libre ou en groupe en fonction de la météo
Blandouet la lucerne d’Outremer La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 81 11 93 31 »}, {« type »: « email », « value »: « vilavelo@gmail.com »}]
Balade à vélo des terres vers la mer : différents points de départ pour converger vers Jullouville pour un pique-nique partagé sur la plage !
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