Convergence, des terres vers la mer, Blandouet, La Lucerne-d’Outremer

Convergence, des terres vers la mer Samedi 2 mai, 10h00 Blandouet Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T13:00:00+02:00

Balade à vélo des terres vers la mer : différents points de départ pour converger vers Jullouville pour un pique-nique partagé sur la plage proche de l’école de voile !

Cyclistes occasionnels et confirmés (enfants accompagnés de + 8 ans).

Départs

10 h – Blandouet , La Lucerne d’Outremer – site « Le Cheval un Guide vers l’Équilibre et la Liberté »

10 h – Ferme du Bois Landelle, Hudimesnil

10 h – Ferme de la Chèvre Rit, la Basle, Granville, via la Rue du Pas à Yquelon (11h15)

11 h 30 – Cité des Sports, av des Amériques, Granville

Arrivée vers 12h – Jullouville – école de voile

La Ville à Vélo offre quelques produits du terroir à grignoter avant le pique-nique tiré du sac par chacun

Retour dans l’après-midi : libre ou en groupe en fonction de la météo

Blandouet la lucerne d’Outremer La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 81 11 93 31 »}, {« type »: « email », « value »: « vilavelo@gmail.com »}]

Balade à vélo des terres vers la mer : différents points de départ pour converger vers Jullouville pour un pique-nique partagé sur la plage !