Convergence Base de loisirs des Bizots Les Bizots
Convergence Base de loisirs des Bizots Les Bizots samedi 6 juin 2026.
Les Bizots
Convergence
Base de loisirs des Bizots 22 route des Simonots Les Bizots Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Les habitants de la CUCM sont invités à se rendre à pied, à vélo ou en covoiturage à la base de loisirs des Bizots pour célébrer la Sobriété heureuse .
Des animations gratuites seront proposées par des associations ou des participants bénévoles.
L’événement est gratuit, mais les participants qui le souhaitent pourront faire un don pour aider l’association organisatrice à couvrir ses frais. .
Base de loisirs des Bizots 22 route des Simonots Les Bizots 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 41 38 63 jlchapelle71@gmail.com
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English : Convergence
L’événement Convergence Les Bizots a été mis à jour le 2026-05-20 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II