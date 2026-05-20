Convergence Base de loisirs des Bizots Les Bizots

Les Bizots

Convergence

Base de loisirs des Bizots 22 route des Simonots Les Bizots Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Les habitants de la CUCM sont invités à se rendre à pied, à vélo ou en covoiturage à la base de loisirs des Bizots pour célébrer la Sobriété heureuse .

Des animations gratuites seront proposées par des associations ou des participants bénévoles.

L’événement est gratuit, mais les participants qui le souhaitent pourront faire un don pour aider l’association organisatrice à couvrir ses frais. .

Base de loisirs des Bizots 22 route des Simonots Les Bizots 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 41 38 63 jlchapelle71@gmail.com

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English : Convergence

L’événement Convergence Les Bizots a été mis à jour le 2026-05-20 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II