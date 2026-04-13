Convergence vélo vers Rochefort place de Verdun Saint-Hippolyte
Convergence vélo vers Rochefort place de Verdun Saint-Hippolyte dimanche 3 mai 2026.
Saint-Hippolyte
Convergence vélo vers Rochefort
place de Verdun Devant la mairie Saint-Hippolyte Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
3ème convergence vélo à travers le pays rochefortais.
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place de Verdun Devant la mairie Saint-Hippolyte 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 56 99 72 convergence@velopourtous.org
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English : Cycle ride to Rochefort
3rd cycling rally across the Rochefort region.
L’événement Convergence vélo vers Rochefort Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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