Convergence vélo vers Rochefort place de Verdun Saint-Hippolyte

Saint-Hippolyte

Convergence vélo vers Rochefort

place de Verdun Devant la mairie Saint-Hippolyte Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

3ème convergence vélo à travers le pays rochefortais.

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place de Verdun Devant la mairie Saint-Hippolyte 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 56 99 72 convergence@velopourtous.org

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English : Cycle ride to Rochefort

3rd cycling rally across the Rochefort region.

L’événement Convergence vélo vers Rochefort Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan