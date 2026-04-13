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Convergence vélo vers Rochefort place de Verdun Saint-Hippolyte

Convergence vélo vers Rochefort place de Verdun Saint-Hippolyte dimanche 3 mai 2026.

Lieu : place de Verdun

Adresse : Devant la mairie

Ville : 17430 Saint-Hippolyte

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Saint-Hippolyte

Convergence vélo vers Rochefort

place de Verdun Devant la mairie Saint-Hippolyte Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:30:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

3ème convergence vélo à travers le pays rochefortais.
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place de Verdun Devant la mairie Saint-Hippolyte 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 56 99 72  convergence@velopourtous.org

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English : Cycle ride to Rochefort

3rd cycling rally across the Rochefort region.

L’événement Convergence vélo vers Rochefort Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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