Conversation Anglaise Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf

Conversation Anglaise

Place de la Mairie Médiathèque Morteaux-Coulibœuf Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 19:00:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Pratique et perfectionnement en langue anglaise dans une ambiance ludique et conviviale.

Public Ado/adulte

Place de la Mairie Médiathèque Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00

English : Conversation Anglaise

Practice and improve your English in a fun, friendly atmosphere.

Teenagers/adults

