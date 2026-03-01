Conversation Anglaise Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf

Conversation Anglaise Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf jeudi 19 mars 2026.

Place de la Mairie Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 19:00:00
fin : 2026-03-19

Date(s) :
2026-03-19

Pratique et perfectionnement en langue anglaise dans une ambiance ludique et conviviale.
Public Ado/Adulte Gratuit   .

Place de la Mairie Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00  mediatel@paysdefalaise.fr

English : Conversation Anglaise

Practice and improve your English in a fun, friendly atmosphere.

