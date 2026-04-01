Conversation anglaise Morteaux-Coulibœuf
Conversation anglaise Morteaux-Coulibœuf jeudi 16 avril 2026.
Conversation anglaise
9 place de la mairie Morteaux-Coulibœuf Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 19:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Conversation anglaise
Pratique et perfectionnement en langue anglaise dans une ambiance ludique et conviviale. .
9 place de la mairie Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00
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English : Conversation anglaise
English conversation
L’événement Conversation anglaise Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Falaise Suisse Normande