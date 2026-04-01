Conversation anglaise

9 place de la mairie Morteaux-Coulibœuf Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 19:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Conversation anglaise

Pratique et perfectionnement en langue anglaise dans une ambiance ludique et conviviale. .

9 place de la mairie Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00

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English : Conversation anglaise

English conversation

L’événement Conversation anglaise Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Falaise Suisse Normande