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Conversation anglaise Morteaux-Coulibœuf

Conversation anglaise Morteaux-Coulibœuf jeudi 16 avril 2026.

Adresse : 9 place de la mairie

Ville : 14620 Morteaux-Coulibœuf

Département : Calvados

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Conversation anglaise

9 place de la mairie Morteaux-Coulibœuf Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 19:00:00
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Conversation anglaise
Pratique et perfectionnement en langue anglaise dans une ambiance ludique et conviviale.   .

9 place de la mairie Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00 

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English : Conversation anglaise

English conversation

L’événement Conversation anglaise Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Falaise Suisse Normande