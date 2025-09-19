Conversation architecturale : « La médiathèque François-Mitterrand de Poitiers, entre tradition et modernité » Médiathèque François-Mitterrand Poitiers

Conversation architecturale : « La médiathèque François-Mitterrand de Poitiers, entre tradition et modernité » Vendredi 19 septembre, 18h00 Médiathèque François-Mitterrand Vienne

Gratuit. Sans réservation. Dans la limite des places disponibles (120 places).

️ Rencontre : « La médiathèque François-Mitterrand de Poitiers, entre tradition et modernité »

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et en clôture de l’exposition Les Gardiens de l’Histoire, assistez à une rencontre exceptionnelle avec :

Laurent Beaudouin et Sylvain Giacomazzi, architectes

Jean-Marie Compte, conservateur général des bibliothèques, ancien directeur de la Médiathèque de Poitiers (1990–2001)

Rencontre animée par Béatrice Gaillard, docteure en histoire de l’architecture

En partenariat avec la Maison de l’Architecture de Poitiers – Nouvelle-Aquitaine

Médiathèque François-Mitterrand 4 Rue de l’Université, 86000 Poitiers, France Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549523151 https://www.mediatheques-grandpoitiers.fr La médiathèque François-Mitterrand est implantée dans le centre-ville médiéval de Poitiers. L’architecture moderne du bâtiment est réalisée par Sylvain Giacomazzi et Hervé Beaudouin. Elle fut inaugurée en septembre 1996. La surface accessible au public est de 5 000 m2, répartie sur 3 niveaux. Parking. Bus.

© Grand Poitiers