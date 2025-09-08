Conversation autour de Germaine Ribière Musée de la Résistance Limoges

Conversation autour de Germaine Ribière Musée de la Résistance Limoges lundi 8 septembre 2025.

Conversation autour de Germaine Ribière

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-08

fin : 2025-09-11

Date(s) :

2025-09-08 2025-09-11

Dans le cadre de l’exposition Espiègles majeures. Femmes en résistance

Germaine RIBIERE (1917-1999)

Germaine Ribière naît à Limoges le 13 avril 1917 dans une famille de porcelainiers, catholique et très pieuse. Elle a entamé des études de philosophie à Poitiers et entre en 1940 au secrétariat national de la Jeunesse Etudiante Chrétienne féminine, à Paris.

Elle a entendu l’appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Elle manifeste sur la place de l’Etoile à Paris le 11 novembre en compagnie d’étudiants empêchés de rentrer chez eux à Noël. Le 14 mai 1941, elle assiste à l’arrestation de Juifs dans le Marais. Elle interrompt ses études en novembre 1941 pour s’engager dans la résistance. Estimant que sa place n’est plus à Paris, elle part à Lyon, le pôle naissant de la Résistance française.

> Sur inscription .

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 84 42 alexandra.moreau@limoges.fr

English : Conversation autour de Germaine Ribière

German : Conversation autour de Germaine Ribière

Italiano :

Espanol : Conversation autour de Germaine Ribière

L’événement Conversation autour de Germaine Ribière Limoges a été mis à jour le 2025-08-15 par OT Limoges Métropole