Conversation avec Denis Infante rue des 3 sapins Pélussin
Conversation avec Denis Infante rue des 3 sapins Pélussin samedi 24 janvier 2026.
Conversation avec Denis Infante
rue des 3 sapins médiathèque Le shed Pélussin Loire
Début : 2026-01-24 09:30:00
fin : 2026-01-24 12:30:00
2026-01-24
Centrée sur Rousse ou les beaux habitants de l’univers et présentation de son dernier roman Ce que nous sommes à la fin, des enfants sauvages . Présentation artistique de la compagnie troisième rêve et du Phoenix de Pandore.
rue des 3 sapins médiathèque Le shed Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 20 33 10
Focus on Rousse ou les beaux habitants de l?univers and presentation of her latest novel Ce que nous sommes à la fin, des enfants sauvages . Artistic presentation of the company troisième rêve and Le Phoenix de Pandore.
