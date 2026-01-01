Conversation avec Denis Infante rue des 3 sapins Pélussin

Conversation avec Denis Infante

rue des 3 sapins médiathèque Le shed Pélussin Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 09:30:00

fin : 2026-01-24 12:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Centrée sur Rousse ou les beaux habitants de l’univers et présentation de son dernier roman Ce que nous sommes à la fin, des enfants sauvages . Présentation artistique de la compagnie troisième rêve et du Phoenix de Pandore.

.

rue des 3 sapins médiathèque Le shed Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 20 33 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Focus on Rousse ou les beaux habitants de l?univers and presentation of her latest novel Ce que nous sommes à la fin, des enfants sauvages . Artistic presentation of the company troisième rêve and Le Phoenix de Pandore.

L’événement Conversation avec Denis Infante Pélussin a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Pilat