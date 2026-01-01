Conversation avec des auteurs coréens Université Ouverte – Université Paris Cité Paris
Cet événement réunira quatre auteur·ices coréen·nes représentant des
genres variés : roman, poésie, livre illustré et littérature jeunesse.
Leurs œuvres explorent des thématiques contemporaines fortes telles que
la mémoire, les archives, la perception du monde moderne, l’enfance ou
encore les liens entre patrimoine et création. À travers ces écritures
singulières, c’est toute la vitalité et la pluralité de la littérature
coréenne contemporaine qui seront mises en lumière
La rencontre prendra la forme d’un dialogue croisé entre les auteur·ices invité·es et Marion Delarche et Axelle Jasmin,
permettant d’aborder à la fois les processus de création, les enjeux de
traduction et la circulation des œuvres coréennes en France et en
Europe. Ces échanges offriront au public un éclairage à la fois
littéraire, culturel et académique, dans un format accessible aussi bien
aux spécialistes qu’aux lecteur·ices curieux·ses.
La rencontre sera suivie d’une
séance de dédicaces ainsi que d’un moment convivial autour d’une
collation, réservé aux personnes présentes. Les inscriptions sont limitées à 50 participant·es,
afin de garantir la qualité des échanges et la proximité avec les
auteur·ices. Une inscription préalable est donc indispensable pour
assister à cet événement.
Programme
Mardi 20 janvier de 17h30 à 19h30
« D’où ça vient, où ça va : quand les histoires surgissent au-delà des langues »
Auteurs : KIM Bo-Young (romancière) et PARK Sool (poète)
Médiatrice : DELARCHE Marion
Mercredi 21 janvier de 17h30 à 19h30
« Les forces de la mémoire et du lien au travers de livres passerelle entre temps et espace »
Autrices : PARK Hye-Sun (Illustratrice) et CHO Woo-Ri (Autrice jeunesse)
Médiatrice : JASMIN Axelle
À l’occasion d’un événement exceptionnel, l’université accueillera quatre auteur·ices majeur·es de la littérature coréenne contemporaine pour une rencontre inédite avec le public français : KIM Bo-Young (romancière), PARK Sool (poète), PARK Hye-Sun (Illustratrice) et CHO Woo-Ri (Autrice jeunesse). Organisée en partenariat avec le Ministère de la Culture coréen et le KPIPA, cette rencontre mettra en dialogue création littéraire, recherche universitaire et traduction. Les auteur·ices échangeront avec Marion Delarche et Axelle Jasmin, spécialistes en littérature coréenne et qui enseignent à l’Université Paris Cité. Une occasion rare de découvrir la diversité et la richesse de la scène littéraire coréenne actuelle.
Université Ouverte – Université Paris Cité Esplanade Vidal-Naquet 75013 Paris
https://www.billetweb.fr/munhak-nanum-conversations-avec-des-auteurs-coreens universite-ouverte@u-paris.fr
