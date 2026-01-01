Conversation avec des auteurs coréens Université Ouverte – Université Paris Cité Paris

Cet événement réunira quatre auteur·ices coréen·nes représentant des

genres variés : roman, poésie, livre illustré et littérature jeunesse.

Leurs œuvres explorent des thématiques contemporaines fortes telles que

la mémoire, les archives, la perception du monde moderne, l’enfance ou

encore les liens entre patrimoine et création. À travers ces écritures

singulières, c’est toute la vitalité et la pluralité de la littérature

coréenne contemporaine qui seront mises en lumière

La rencontre prendra la forme d’un dialogue croisé entre les auteur·ices invité·es et Marion Delarche et Axelle Jasmin,

permettant d’aborder à la fois les processus de création, les enjeux de

traduction et la circulation des œuvres coréennes en France et en

Europe. Ces échanges offriront au public un éclairage à la fois

littéraire, culturel et académique, dans un format accessible aussi bien

aux spécialistes qu’aux lecteur·ices curieux·ses.

La rencontre sera suivie d’une

séance de dédicaces ainsi que d’un moment convivial autour d’une

collation, réservé aux personnes présentes. Les inscriptions sont limitées à 50 participant·es,

afin de garantir la qualité des échanges et la proximité avec les

auteur·ices. Une inscription préalable est donc indispensable pour

assister à cet événement.

Programme

Mardi 20 janvier de 17h30 à 19h30

« D’où ça vient, où ça va : quand les histoires surgissent au-delà des langues »

Auteurs : KIM Bo-Young (romancière) et PARK Sool (poète)

Médiatrice : DELARCHE Marion

Mercredi 21 janvier de 17h30 à 19h30

« Les forces de la mémoire et du lien au travers de livres passerelle entre temps et espace »

Autrices : PARK Hye-Sun (Illustratrice) et CHO Woo-Ri (Autrice jeunesse)

Médiatrice : JASMIN Axelle

Du mardi 20 janvier 2026 au mercredi 21 janvier 2026 :

mardi, mercredi

de 17h30 à 19h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Université Ouverte – Université Paris Cité Esplanade Vidal-Naquet 75013 Paris

https://www.billetweb.fr/munhak-nanum-conversations-avec-des-auteurs-coreens universite-ouverte@u-paris.fr



