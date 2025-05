Conversation avec Jenna Kaës – Place du Château Rochechouart, 17 mai 2025 15:00, Rochechouart.

Haute-Vienne

Tarif :

Gratuit

Début : 2025-05-17 15:00:00

fin : 2025-05-17 16:00:00

2025-05-17

À l’occasion de l’exposition Fadets de la designeuse Jenna Kaës, le Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne Château de Rochechouart invite, en partenariat avec la Fondation d’entreprise Hermès, à un moment de rencontre à l’occasion de la Nuit des musées. L’événement s’inscrit dans le cadre de cette journée dédiée à l’art et à la culture, offrant une expérience unique à ses visiteur·euse·s.

Cette conversation aura lieu entre Jenna Kaës et les artisan·e·s de la maroquinerie de la Tardoire (Montbron, Charente) ayant contribué à la réalisation de ses pièces Cécile Coiteux et Emmanuel Villette. Cette conversation d’une heure sera l’opportunité de découvrir l’alliance de deux univers celui de la création contemporaine et celui de l’artisanat. EUR.

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 77 77

