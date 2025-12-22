Conversation avec l’artiste Janik Bürgin Fondation Fernet-Branca, Saint-Louis

Conversation avec l’artiste Janik Bürgin Fondation Fernet-Branca

2 rue du Ballon Saint-Louis Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-01-18 16:00:00

fin : 2026-01-18 18:00:00

2026-01-18

Et si la photographie n’était plus un simple regard, mais une manière de repenser le monde ? Structures en dérive , neuf artistes aux pratiques photographiques et transdisciplinaires qui font de l’image un espace de mouvement, de doute et d’expérimentation.

Janik Bürgin vit et travaille à Bâle. Il a suivi une formation de photographe à la Schule für Gestaltung (École d’arts appliqués) de Zurich de 2017 à 2020. Depuis le début de son activité artistique, il s’intéresse au dialogue entre la photographie et la peinture. Un champ de tension qu’il a intensément exploré. L’idée de créer quelque chose qui n’existe que partiellement dans la réalité ou de transposer la réalité perçue dans un nouveau contexte par des moyens artistiques le fascinait profondément.

Son intérêt ne s’est jamais porté sur la simple reproduction, mais sur le déplacement de la perception des images qui oscillent entre visibilité et imagination. Dans un monde visuellement sursaturé, où nous pouvons à peine croire ce que nous voyons ou ce qui nous est présenté comme la réalité, Bürgin conçoit son travail comme une tentative de donner de l’espace au ralentissement et à la non-connaissance comme une contreforme silencieuse au flot permanent d’images et d’informations. .

2 rue du Ballon Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 10 77 info@fondationfernet-branca.org

