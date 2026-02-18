Conversation en Anglais Gare des Lumières Aisey-sur-Seine

Conversation en Anglais

Gare des Lumières 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 17:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Rien de tel qu’un voyage pour parfaire la pratique d’une langue étrangère! Plus besoin de monter dans le train, Carine fait venir les sonorités anglo-saxonnes avec elle à la Gare.

Papotages en anglais et en petit groupe et une ambiance détendue pour nous dérouiller les syllabes so britisch ! .

Gare des Lumières 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté garedeslumieres@gmail.com

