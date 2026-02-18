Conversation en Anglais Gare des Lumières Aisey-sur-Seine
Conversation en Anglais Gare des Lumières Aisey-sur-Seine samedi 21 mars 2026.
Conversation en Anglais
Gare des Lumières 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d'Or
Début : 2026-03-21 17:00:00
2026-03-21
Rien de tel qu’un voyage pour parfaire la pratique d’une langue étrangère! Plus besoin de monter dans le train, Carine fait venir les sonorités anglo-saxonnes avec elle à la Gare.
Papotages en anglais et en petit groupe et une ambiance détendue pour nous dérouiller les syllabes so britisch ! .
garedeslumieres@gmail.com
