Conversation en anglais Les Rives Enchan’thé Mareuil-sur-Lay-Dissais
Conversation en anglais Les Rives Enchan’thé
2 rue Echallard de la Boulaye Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Tarif : 140 – 140 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09 14:20:00
fin : 2026-03-13 15:20:00
Date(s) :
2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22
Venez discuter en anglais !
Envie de passer un moment convivial autour d’une tasse de thé?
Pour 6 personnes maximum en compagnie de Daisy, professeure d’anglais certifiée.
Deux groupes 14h20-15h20 ou 15h30-16h30. Sur inscription uniquement. .
2 rue Echallard de la Boulaye Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 21 02 58 df29@hotmail.fr
English :
Come and chat in English!
