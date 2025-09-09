Conversation en anglais Papo’thé Sainte-Hermine

Conversation en anglais Papo’thé Sainte-Hermine mardi 9 septembre 2025.

Conversation en anglais Papo’thé

2 place Clemenceau Sainte-Hermine Vendée

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-09 14:30:00

fin : 2026-05-12 15:30:00

Date(s) :

2025-09-09 2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-10-21 2025-10-28 2025-11-04 2025-11-11 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20

Venez passer un moment convivial pour pratiquer l’anglais oral !

Si vous souhaitez pratiquer l’anglais oral et passer un moment convivial autour d’une tasse de thé, venez tous les mardi à 14h30 chez Papo’thé pour de la conversation en anglais avec Daisy, professeure d’anglais.

Places limitées à 6 personnes. Sur réservation. .

2 place Clemenceau Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 21 02 58 df29@hotmail.fr

English :

Come and spend some time practicing your spoken English!

German :

Verbringen Sie eine gesellige Zeit, um Ihr mündliches Englisch zu üben!

Italiano :

Venite a trascorrere del tempo di qualità esercitando il vostro inglese parlato!

Espanol :

Venga y pase un buen rato practicando su inglés hablado

L’événement Conversation en anglais Papo’thé Sainte-Hermine a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud