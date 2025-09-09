Conversation en anglais Papo’thé Sainte-Hermine
Conversation en anglais Papo’thé Sainte-Hermine mardi 9 septembre 2025.
Conversation en anglais Papo’thé
2 place Clemenceau Sainte-Hermine Vendée
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-09-09 14:30:00
fin : 2026-05-12 15:30:00
2025-09-09 2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-10-21 2025-10-28 2025-11-04 2025-11-11 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20
Venez passer un moment convivial pour pratiquer l’anglais oral !
Si vous souhaitez pratiquer l’anglais oral et passer un moment convivial autour d’une tasse de thé, venez tous les mardi à 14h30 chez Papo’thé pour de la conversation en anglais avec Daisy, professeure d’anglais.
Places limitées à 6 personnes. Sur réservation. .
2 place Clemenceau Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 76 21 02 58 df29@hotmail.fr
English :
Come and spend some time practicing your spoken English!
German :
Verbringen Sie eine gesellige Zeit, um Ihr mündliches Englisch zu üben!
Italiano :
Venite a trascorrere del tempo di qualità esercitando il vostro inglese parlato!
Espanol :
Venga y pase un buen rato practicando su inglés hablado
