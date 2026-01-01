Conversation en breton Plonévez-du-Faou

Conversation en breton

Bibliothèque du Finistère Plonévez-du-Faou Finistère

Début : 2026-01-14 17:00:00

fin : 2026-01-14 19:00:00

2026-01-14

L’hiver est bien là, venez donc vous réchauffer à la médiathèque de Plonévez-du-Faou, l’accueil y est chaleureux et le programme varié en ce mois de janvier

> Conversation en breton, le mercredi 14 janvier de 17h à 19h en partenariat avec l’association Oaled Presbital Kozh de Landeleau, la médiathèque accueille un atelier de conversation en breton. Tout public. .

