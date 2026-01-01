Conversation en breton Plonévez-du-Faou
Conversation en breton Plonévez-du-Faou mercredi 14 janvier 2026.
Conversation en breton
Bibliothèque du Finistère Plonévez-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 17:00:00
fin : 2026-01-14 19:00:00
Date(s) :
2026-01-14
L’hiver est bien là, venez donc vous réchauffer à la médiathèque de Plonévez-du-Faou, l’accueil y est chaleureux et le programme varié en ce mois de janvier
> Conversation en breton, le mercredi 14 janvier de 17h à 19h en partenariat avec l’association Oaled Presbital Kozh de Landeleau, la médiathèque accueille un atelier de conversation en breton. Tout public. .
Bibliothèque du Finistère Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 60 51 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conversation en breton
L’événement Conversation en breton Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-01-08 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou