Conversation en gascon Place des Arènes Soustons

A l’occasion des journées du patrimoine, venez discuter autour du patrimoine autour du patrimoine architectural des Landes. L’activité est animée par Lo Gascon A Soston.

Place des Arènes Médiathèque de Soustons Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 info.mediatheque@mairie-soustons.fr

English : Conversation en gascon

On the occasion of Heritage Days, come and chat about the architectural heritage of the Landes. The activity is hosted by Lo Gascon A Soston.

German : Conversation en gascon

Diskutieren Sie anlässlich der Tage des Kulturerbes über das Kulturerbe rund um das architektonische Erbe der Landes. Die Aktivität wird von Lo Gascon A Soston geleitet.

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio, venite a parlare del patrimonio architettonico delle Landes. L’attività è condotta da Lo Gascon A Soston.

Espanol : Conversation en gascon

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, venga a charlar sobre el patrimonio arquitectónico de las Landas. La actividad está dirigida por Lo Gascon A Soston.

