Conversation en Gascon Place des Arènes Soustons vendredi 14 novembre 2025.
Place des Arènes Médiathèque Soustons Landes
Gratuit
2025-11-14
2025-11-14
2025-11-14
Lo Gascon à Soston anime une rencontre autour du rondo, entre transmission orale, patrimoine vivant et culture populaire gasconne.
Place des Arènes Médiathèque Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67 info.mediatheque@mairie-soustons.fr
English : Conversation en Gascon
Lo Gascon à Soston hosts a meeting on the rondo, between oral transmission, living heritage and Gascon popular culture.
German : Conversation en Gascon
Lo Gascon à Soston moderiert ein Treffen rund um das Rondo, das zwischen mündlicher Überlieferung, lebendigem Erbe und gascognischer Volkskultur angesiedelt ist.
Italiano :
Lo Gascon à Soston ospiterà un evento basato sul rondò, una miscela di tradizione orale, patrimonio vivente e cultura popolare guascone.
Espanol : Conversation en Gascon
Lo Gascon à Soston acogerá un acto en torno al rondó, mezcla de tradición oral, patrimonio vivo y cultura popular gascona.
