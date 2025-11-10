Conversation en langue anglaise Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet
Salle de l'Abbé Gaillard 10B Place de l'Église Belin-Béliet Gironde
2025-11-10
Envie de parler anglais ?
Le Centre socio-culturel L’INTER’VAL vous accueille pour des échanges chaleureux autour d’un café.
06 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr .
Salle de l’Abbé Gaillard 10B Place de l’Église Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr
