Conversation en langue anglaise Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet

Salle de l’Abbé Gaillard 10B Place de l’Église Belin-Béliet Gironde

Envie de parler anglais ?

Le Centre socio-culturel L’INTER’VAL vous accueille pour des échanges chaleureux autour d’un café.

06 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr .

