Conversation en langue espagnole Salle derrière l’Office de tourisme Salles

Conversation en langue espagnole

Salle derrière l’Office de tourisme 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-03

fin : 2025-11-03

Date(s) :

2025-11-03

Envie de parler espagnol ? Le Centre socio-culturel L’INTER’VAL vous accueille pour des échanges chaleureux autour d’un café.

Lieu la salle derrière l’Office de Tourisme.

Téléphone 06 22 92 79 93

Email linterval@valdeleyre.fr .

Salle derrière l’Office de tourisme 4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

English : Conversation en langue espagnole

German : Conversation en langue espagnole

Italiano :

Espanol : Conversation en langue espagnole

L’événement Conversation en langue espagnole Salles a été mis à jour le 2025-10-27 par OT Val de l’Eyre