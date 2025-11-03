Conversation en langue espagnole Salle derrière l’Office de tourisme Salles
Conversation en langue espagnole Salle derrière l’Office de tourisme Salles lundi 3 novembre 2025.
Conversation en langue espagnole
Salle derrière l’Office de tourisme 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-03
fin : 2025-11-03
Date(s) :
2025-11-03
Envie de parler espagnol ? Le Centre socio-culturel L’INTER’VAL vous accueille pour des échanges chaleureux autour d’un café.
Lieu la salle derrière l’Office de Tourisme.
Téléphone 06 22 92 79 93
Email linterval@valdeleyre.fr .
Salle derrière l’Office de tourisme 4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr
English : Conversation en langue espagnole
German : Conversation en langue espagnole
Italiano :
Espanol : Conversation en langue espagnole
L’événement Conversation en langue espagnole Salles a été mis à jour le 2025-10-27 par OT Val de l’Eyre