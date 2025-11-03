Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conversation en langue espagnole Salle derrière l’Office de tourisme Salles lundi 3 novembre 2025.

Salle derrière l’Office de tourisme 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde

Date : 
Début : 2025-11-03
fin : 2025-11-03
Début : 2025-11-03
Envie de parler espagnol ? Le Centre socio-culturel L’INTER’VAL vous accueille pour des échanges chaleureux autour d’un café.
Lieu la salle derrière l’Office de Tourisme.

Téléphone 06 22 92 79 93
Email linterval@valdeleyre.fr   .

Salle derrière l’Office de tourisme 4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93  linterval@valdeleyre.fr

