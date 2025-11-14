Conversation et signature autour du travail de l’artiste Diana Markosian, avec Lou Stoppard Maison Européenne de la Photographie Paris

Cette discussion sera l’occasion d’explorer le travail de Diana Markosian, son parcours artistique et ses projets récents, en particulier sa dernière monographie, Father (Atelier EXB, 2024). Dans ce livre, la photographe propose un récit intime et poignant autour de l’éloignement, de l’absence et de la réconciliation, retraçant sa relation avec son père, disparu de sa vie alors qu’elle n’avait que sept ans et retrouvé près de vingt ans plus tard en Arménie. À travers un assemblage de photographies documentaires, d’instantanés de famille, de textes et de documents d’époque, Father interroge les thèmes universels de la paternité, de la séparation, du vide et des retrouvailles, tout en transformant son expérience personnelle en une réflexion sur la mémoire, l’identité et les liens familiaux.

Présenté cette année aux Rencontres d’Arles, Father a été récompensé par le Prix de la Photo Madame Figaro Arles 2025, consacrant le travail sensible et singulier de Diana Markosian. La rencontre permettra également de revenir sur la pratique singulière de Diana Markosian, qui combine photographie documentaire et approche conceptuelle, ainsi que sur son travail antérieur, notamment Santa Barbara.

La discussion sera suivie d’une session de signature à la librairie à partir de 19h.

À l’occasion de Paris Photo, la MEP propose une programmation spéciale qui célèbre la photographie, dont une rencontre avec Diana Markosian, artiste, en discussion avec Lou Stoppard, commissaire indépendante.

Le vendredi 14 novembre 2025

de 18h00 à 19h30

payant

De 0 à 14€.

Tout public.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

