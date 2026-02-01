CONVERSATION FRANCO-ANGLAISE EVS GRANDIR ENSEMBLE

2 Rue du Pont Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-03 2026-02-17

Mardis 3 et 17 février à 14h30 locaux de Grandir Ensemble à Saint-Gervais-sur-Mare

Conversation franco-anglaise

Informations et inscriptions 07.88.39.55.69

Mardis 3 et 17 février à 14h30 locaux de Grandir Ensemble à Saint-Gervais-sur-Mare

Conversation franco-anglaise

Informations et inscriptions 07.88.39.55.69 .

2 Rue du Pont Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 7 88 39 55 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tuesdays, February 3 and 17 at 2:30 p.m. Grandir Ensemble premises in Saint-Gervais-sur-Mare

French-English conversation

Information and registration: 07.88.39.55.69

L’événement CONVERSATION FRANCO-ANGLAISE EVS GRANDIR ENSEMBLE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-01-29 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB