Conversation publique Les Tanneries Amilly

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

À l’occasion d’une rencontre exceptionnelle, le Centre d’art contemporain Les Tanneries ouvre ses portes sur l’univers de l’exposition A Family of Rooms. En compagnie de Vincent Barré — artiste et architecte de formation — et du commissaire Éric Degoutte, explorez la genèse d’un projet imaginé comme une demeure vivante, aux pièces multiples et accueillantes.

Entre sculptures, dessins et installations, l’exposition déploie un dialogue subtil entre architecture, mémoire et transmission. Ce moment d’échange permettra de comprendre comment Vincent Barré façonne ses œuvres en résonance avec l’histoire des lieux, la structure des espaces et la force des formes.

Les Tanneries 234 rue des Ponts, 45200 Amilly, France Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire 0238989000 https://www.lestanneries.fr/ [{« link »: « https://www.lestanneries.fr/exposition/a-family-of-rooms/ »}] Centre d’art contemporain installé dans un site industriel réhabilité. Construites en 1947 sur le territoire de la commune d’Amilly, les tanneries ont été en activité jusqu’à la fin des années 1960. La ville d’Amilly a racheté le site en friche en 2002, première étape de l’ouverture d’un lieu dédié à la création contemporaine dont le projet artistique repose sur la valorisation du geste artistique. Labellisé Centre d’art d’intérêt national en 2022, Les Tanneries s’affirment comme un lieu de vie propice à la découverte de l’art contemporain, un espace privilégié de partage et de rencontre avec les œuvres exposées. Possibilité de garer les véhicules sur place. Visites gratuites ouvertes à tou·te·s.

Photo et Courtesy Les Tanneries – CACIN, Amilly, 2025 / ©Vincent Barré, Adagp, Paris, 2025