Conversation Tango : le tango argentin à écouter et à danser Maison de la Conversation Paris

Le 14 mars, l’esprit de la Milonga Activistas quitte le 17ᵉ arrondissement pour investir la maison de la Conversation, le temps d’une soirée dédiée au tango argentin, vivant et convivial.

De 20h30 à 22h, un·e musicien·ne de tango argentin fera vibrer le lieu lors d’un concert live d’une heure, pensé aussi bien pour celles et ceux qui souhaitent écouter la musique que pour celles et ceux qui ont envie de danser. La piste est ouverte : on peut venir en spectateur·rice ou entrer dans le mouvement selon son envie.

Cet événement gratuit et ouvert à toutes et tous s’adresse autant aux danseur·ses qu’aux curieux·ses, aux amateur·rices de musique live qu’aux habitué·es de l’univers Activistas.

En amont de la soirée, Ariane et Karim proposeront un stage payant. Les participant·es pourront ensuite prolonger naturellement l’expérience sur la piste, dans une ambiance chaleureuse et accueillante.

Date

Samedi 14 mars 2026

Horaires

20h30 – 22h

Tarif

Gratuit

Animation

A.D.T Company — Activistas del Tango

Comment venir ?

maison de la Conversation

10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B – arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95 – arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Soirée Tango & concert live avec Activistas ! Danse ou écoute, la piste est à vous. Gratuit et ouvert à tous.

Le samedi 14 mars 2026

de 20h30 à 22h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-14T21:30:00+01:00

fin : 2026-03-14T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-14T20:30:00+02:00_2026-03-14T22:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/conversation-tango-tickets-1982353677212?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire

