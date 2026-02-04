Conversation Tango : le tango argentin à écouter et à danser Maison de la Conversation Paris
Conversation Tango : le tango argentin à écouter et à danser Maison de la Conversation Paris samedi 14 mars 2026.
Le 14 mars, l’esprit de la Milonga Activistas quitte le 17ᵉ arrondissement pour investir la maison de la Conversation, le temps d’une soirée dédiée au tango argentin, vivant et convivial.
De 20h30 à 22h, un·e musicien·ne de tango argentin fera vibrer le lieu lors d’un concert live d’une heure, pensé aussi bien pour celles et ceux qui souhaitent écouter la musique que pour celles et ceux qui ont envie de danser. La piste est ouverte : on peut venir en spectateur·rice ou entrer dans le mouvement selon son envie.
Cet événement gratuit et ouvert à toutes et tous s’adresse autant aux danseur·ses qu’aux curieux·ses, aux amateur·rices de musique live qu’aux habitué·es de l’univers Activistas.
En amont de la soirée, Ariane et Karim proposeront un stage payant. Les participant·es pourront ensuite prolonger naturellement l’expérience sur la piste, dans une ambiance chaleureuse et accueillante.
Date
Samedi 14 mars 2026
Horaires
20h30 – 22h
Tarif
Gratuit
Animation
A.D.T Company — Activistas del Tango
Comment venir ?
maison de la Conversation
10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B – arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95 – arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
