Conversations autour de la rés. Louise Michel / Clos Adonis : à la rencontre de logements singuliers du XXᵉ siècle Hôtel de ville 10 Place de la Concorde 52000 CHAUMONT Chaumont

Conversations autour de la rés. Louise Michel / Clos Adonis : à la rencontre de logements singuliers du XXᵉ siècle Samedi 18 octobre, 10h30 Hôtel de ville 10 Place de la Concorde 52000 CHAUMONT Haute-Marne

Gratuit – entrée libre

Début : 2025-10-18T10:30 – 2025-10-18T11:45

Fin : 2025-10-18T10:30 – 2025-10-18T11:45

Préambule sur les architectes

Retour sur le duo de concepteurs : Pierre Bolze et Simon Rodriguez-Pagès.

Table ronde autour de l’architecture

Conçu dans l’esprit des cités-jardins des années 1920, ce « collectif à plat » associe avec justesse espaces partagés et confort de l’habitat individuel. Une conférence vivante pour comprendre l’esprit d’une époque et les ambitions qu’elle nourrit pour le logement social.

Pour aller plus loin dans cette exploration architecturale, nous vous invitons à consulter le second évènement proposé par Chaumont Habitat.

Programme à retrouver sur : https://www.urbanisme-puca.gouv.fr/a-la-rencontre-de-logements-singuliers-du-xxe-a2961.html

Programme à retrouver sur : https://www.urbanisme-puca.gouv.fr/a-la-rencontre-de-logements-singuliers-du-xxe-a2961.html

Laissez-vous conter l'histoire de cette résidence emblématique du territoire. Luminosité, générosité spatiale, continuité paysagère … Derrière ses façades menuisées, c'est un chapitre du logement social chaumontais qui s'écrit.

Parkings publics à proximité

© Romain Gibert