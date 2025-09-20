Conversations dansées Ville-Close Concarneau

Ville-Close Petit Château Concarneau Finistère

Début : 2025-09-20 18:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Spectacle dans le cadre du Festival Cap Danse.

Avec la complicité de quatre interprètes, Anne Collod propose une soirée Conversations dansées autour de son travail et de celui d’Anna Halprin, mêlant moment de performance, présentation de ses processus de création et atelier participatif avec le public.

Interprètes Juliana Palma, Adrien Bougrat, Raphaëlle Nordmann et Salomé Daheron

Durée 1 heure

Billetterie à l’Office de Tourisme ou en ligne https://www.danseatouslesetages.org/billetterie/ .

Ville-Close Petit Château Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44

