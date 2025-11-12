Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conversations de l’Abbaye avec Plantu Liberté, égalité, crayonnez ! Abbaye St Germain d’Auxerre Auxerre

Conversations de l’Abbaye avec Plantu Liberté, égalité, crayonnez ! Abbaye St Germain d’Auxerre Auxerre mercredi 12 novembre 2025.

Conversations de l’Abbaye avec Plantu Liberté, égalité, crayonnez !

Abbaye St Germain d’Auxerre 2bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 18:30:00
fin : 2025-11-12 20:30:00

Date(s) :
2025-11-12

  .

Abbaye St Germain d’Auxerre 2bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90 

English : Conversations de l’Abbaye avec Plantu Liberté, égalité, crayonnez !

German : Conversations de l’Abbaye avec Plantu Liberté, égalité, crayonnez !

Italiano :

Espanol :

L’événement Conversations de l’Abbaye avec Plantu Liberté, égalité, crayonnez ! Auxerre a été mis à jour le 2025-11-07 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)