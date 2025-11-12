Conversations de l’Abbaye avec Plantu Liberté, égalité, crayonnez ! Abbaye St Germain d’Auxerre Auxerre

Conversations de l’Abbaye avec Plantu Liberté, égalité, crayonnez !

Abbaye St Germain d’Auxerre 2bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 18:30:00

fin : 2025-11-12 20:30:00

Date(s) :

2025-11-12

.

Abbaye St Germain d’Auxerre 2bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90

English : Conversations de l’Abbaye avec Plantu Liberté, égalité, crayonnez !

German : Conversations de l’Abbaye avec Plantu Liberté, égalité, crayonnez !

Italiano :

Espanol :

L’événement Conversations de l’Abbaye avec Plantu Liberté, égalité, crayonnez ! Auxerre a été mis à jour le 2025-11-07 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)