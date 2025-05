Conversations franco-britannique – Ancienne école Bonnes, 14 mai 2025 18:00, Bonnes.

Charente

Conversations franco-britannique Ancienne école 2 Place de la mairie Bonnes Charente

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-14 18:00:00

fin : 2025-05-14 20:00:00

Date(s) :

2025-05-14

2025-05-28

Améliorez votre anglais ou votre français dans les groupes de parole franco britannique.

.

Ancienne école 2 Place de la mairie

Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 47 34 bonnartcafe@gmail.com

English : Franco-British conversations

Improve your English or French in Franco-British discussion groups.

German :

Verbessern Sie Ihr Englisch oder Französisch in den britisch-französischen Gesprächsgruppen.

Italiano :

Migliorate il vostro inglese o francese nei gruppi di discussione franco-britannici.

Espanol :

Mejore su inglés o francés en los grupos de debate franco-británicos.

L’événement Conversations franco-britannique Bonnes a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de tourisme du Sud Charente