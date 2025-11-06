CONVERSATIONS PAYSAGÈRES Florac Trois Rivières

CONVERSATIONS PAYSAGÈRES

9 Rue Célestin Freinet Florac Trois Rivières Lozère

Un échange pour penser ensemble ce que révèle le pavillonnaire une forme d’habitat, mais aussi une manière d’habiter le monde. Avec l’équipe artistique La joie errante et des invité.e.s.

En lien au spectacle La vie des autres.

9 Rue Célestin Freinet Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

An exchange to think together about what suburban housing reveals: a form of housing, but also a way of inhabiting the world. With the artistic team La joie errante and guests.

In conjunction with the show La vie des autres.

German :

Ein Austausch, um gemeinsam darüber nachzudenken, was der Pavillonbau offenbart: eine Form des Wohnens, aber auch eine Art, die Welt zu bewohnen. Mit dem künstlerischen Team La joie errante und Gästen.

In Verbindung mit der Aufführung La vie des autres.

Italiano :

Uno scambio di idee su ciò che rivela il complesso residenziale: una forma di abitazione, ma anche un modo di abitare il mondo. Con il team artistico La joie errante e gli ospiti.

In concomitanza con la mostra La vie des autres.

Espanol :

Un intercambio de ideas sobre lo que revela la urbanización: una forma de vivienda, pero también una manera de habitar el mundo. Con el equipo artístico La joie errante e invitados.

Con motivo de la exposición La vie des autres.

