Conversations Cinéma LUtopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Cinéma LUtopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Projection du documentaire suivie d’un échange avec le réalisateur Bertrand Meunier.

Cinéma LUtopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 lecranlivradais-utopie@orange.fr

English : Conversations

Screening of the documentary followed by a discussion with director Bertrand Meunier.

