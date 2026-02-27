Conversations Cinéma LUtopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Conversations
Cinéma LUtopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2026-03-18
Projection du documentaire suivie d’un échange avec le réalisateur Bertrand Meunier.
Cinéma LUtopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83 lecranlivradais-utopie@orange.fr
English : Conversations
Screening of the documentary followed by a discussion with director Bertrand Meunier.
