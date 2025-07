Convivial’été Animations, concerts et marché de créateurs Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Marennes Centre ville de Marennes Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-07-11 18:30:00

fin : 2025-08-22 22:30:00

2025-07-11 2025-07-25 2025-08-08 2025-08-22

C’est la quatrième édition de « Convivial’été » rendez-vous pour 4 soirées avec marché de créateurs, animations, concerts et restauration.

Marennes Centre ville de Marennes Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 25 55 accueil.marennes@marennes.fr

English : Convivial’été Entertainment, concerts and designer’s market

It’s the fourth edition of « Convivial’été » 4 evenings of designer markets, entertainment, concerts and food.

German : Convivial’été Animationen, Konzerte und Designermarkt

Es ist die vierte Ausgabe von « Convivial’été » Treffpunkt für vier Abende mit Designermarkt, Animationen, Konzerten und Essen.

Italiano :

Questa è la quarta edizione di « Convivial’été » 4 serate di mercati di design, intrattenimento, concerti e cibo.

Espanol : Convivial’été Espectáculos, conciertos y mercado de artistas

Esta es la cuarta edición de « Convivial’été »: 4 veladas de mercadillos de diseño, espectáculos, conciertos y gastronomía.

