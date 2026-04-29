Convivialité au cœur des Pierres Dorées Déjeuner Domaine du Champ de la Croix Denicé

Denicé

Convivialité au cœur des Pierres Dorées Déjeuner

Domaine du Champ de la Croix 795 ROUTE DU CHAMP DE LA CROIX Denicé Rhône

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 12:00:00

fin : 2026-06-20 15:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine du Champ de la Croix vous accueille pour le déjeuner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement Convivialité au cœur des Pierres Dorées . … Voir la suite sur le site du festival

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Domaine du Champ de la Croix 795 ROUTE DU CHAMP DE LA CROIX Denicé 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 42 14 00 domaineduchampdelacroix@gmail.com

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English : Convivialité au cœur des Pierres Dorées Lunch

During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine du Champ de la Croix will welcome you for lunch on Saturday 20 June 2026 for the event Convivialité au cœur des Pierres Dorées . … See more on the event website

L’événement Convivialité au cœur des Pierres Dorées Déjeuner Denicé a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais