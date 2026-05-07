Convivialité & Brasero à Bel-Air Déjeuner Domaine de Bel Air, Jean-Marc Lafont Lantignié

Lantignié

Convivialité & Brasero à Bel-Air Déjeuner

Domaine de Bel Air, Jean-Marc Lafont 964 Route de Saint Joseph Lantignié Rhône

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:30:00

fin : 2026-06-20 15:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine de Bel Air, Jean-Marc Lafont vous accueille pour le déjeuner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement Convivialité & Brasero à Bel-Air . … Voir la suite sur le site du festival

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Domaine de Bel Air, Jean-Marc Lafont 964 Route de Saint Joseph Lantignié 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 82 08 info@dombelair.com

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English : Convivialité & Brasero à Bel-Air Lunch

During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine de Bel Air, Jean-Marc Lafont will welcome you for lunch on Saturday 20 June 2026 for the event Convivialité & Brasero à Bel-Air . … See more on the event website

L’événement Convivialité & Brasero à Bel-Air Déjeuner Lantignié a été mis à jour le 2026-05-07 par Inter Beaujolais