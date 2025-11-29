Cook And Make fête ses 1 an de boutique ! Cook And Make Tréméreuc
Cook And Make 4 Village des Landes Tréméreuc Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
2025-11-29
Et pour l’occasion, nous vous invitons à une journée exceptionnelle le samedi 29 novembre.
Au programme
– Grande dégustation de nos bûches de Noël tout au long de la journée !
– Des lots à gagner
– Des cours de pâtisserie à remporter
– Et même des codes promo exclusifs pour fêter ça comme il se doit !
Le but ? Passer un moment convivial et gourmand.
Venez accompagné(e) d’amis, de famille ou de collègues pour leur faire découvrir notre univers artisanal fait de chocolat, de douceur et de passion. .
Cook And Make 4 Village des Landes Tréméreuc 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 96 99 94
