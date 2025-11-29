Cook And Make fête ses 1 an de boutique ! Cook And Make Tréméreuc

Cook And Make fête ses 1 an de boutique !

Cook And Make 4 Village des Landes Tréméreuc

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

Et pour l’occasion, nous vous invitons à une journée exceptionnelle le samedi 29 novembre.

Au programme

– Grande dégustation de nos bûches de Noël tout au long de la journée !

– Des lots à gagner

– Des cours de pâtisserie à remporter

– Et même des codes promo exclusifs pour fêter ça comme il se doit !

Le but ? Passer un moment convivial et gourmand.

Venez accompagné(e) d’amis, de famille ou de collègues pour leur faire découvrir notre univers artisanal fait de chocolat, de douceur et de passion. .

Cook And Make 4 Village des Landes Tréméreuc 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 87 96 99 94

